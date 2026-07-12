عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: پیام رهبر بزرگوار و عزیز در انتقام خون امام شهید و همه شهدا، فرمانی «واجب الطاعه» است و بر تمامی کسانی که می‌توانند به هر نحو در تحقق آن گامی بردارند «واجب» است سریعاً اقدام لازم را به عمل آورند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت‌الله محسن اراکی عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در پی پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت حماسه تاریخی تشییع و خاکسپاری قائد شهید عظیم الشأن امت، با توصیف پیام ایشان به عنوان اعلام آغاز دوران جدید و جهانی شدن انقلاب اسلامی، از جوانان غیور جهان خواست تا در راستای اجرای حکم خدا و انتقام خون شهید بزرگ و تمامی شهدای مظلوم، علیه جنایتکارانی چون ترامپ و نتانیاهو و تمامی شرکای آن‌ها در جنایات بین‌المللی، هرگونه اقدام و تلاشی را به کار بندند.

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم بر این نکته تاکید کرد که پیام رهبر بزرگوار و عزیز برای انتقام خون رهبر شهید و شهدای عزیز، فرمانی «واجب الطاعة» است و بر تمامی کسانی که می‌توانند به هر نحو در تحقق آن گامی بردارند «واجب» است سریعاً اقدام لازم به عمل آورند.

آیت الله اراکی تصریح کرد که ترامپ و نتانیاهو در رأس فهرست قرار دارند و تمامی فرماندهان نظامی و سیاسی همراه با این دو جنایتکار بلکه تمامی سربازان و نیروهای نظامی و تدارکاتی آنان که در جنایت های اینان در غزه و کرانه باختری و لبنان و یمن و عراق و ایران سهیم و شریک اند مشمول این حکم ولایتی لازم الإجرا میباشند،

مشروح پیام و فراخوان آیت الله اراکی برای انتقام خون رهبر شهید از ترامپ و نتانیاهو و شرکای آن‌ها و دیگر جنایتکاران را در ادامه بخوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

خیزش عظیم مردم در جهان مستضعفین پس از شهادت قائد اعظم و شهید بزرگ اسلام آیة الله العظمی امام خامنه ای که در حضور پیوسته ملت بزرگ ایران در میدان ها و خیابانها و سپس در تشییع بی نظیر پیکر این عزیز و شهدای خانواده اش برترین جلوه وفاداری و استقامت در راه اسلام و پیمان با خدا و رسول و امامان طاهرین را به نمایش گذاشت، آغاز دوران جدیدی از انقلاب عظیم اسلامی است.

اینجانب ضمن تشکر از ملت وفادار ایران و مردم قدرشناس عراق که در این حضور گسترده سنگ تمام گذاشتند اعلام می دارم، پیام اخیر رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای در حقیقت اعلام آغاز دوران جدید انقلاب اسلامی و تحوّل آن به انقلابی جهانی و گسترده است که باید ضمن اعلام اطاعت و پیگیری اهداف آن به این نکته متوجه شود که انتقام خون شهید اعظم، قائد بزرگ و شهیدان همراه ایشان انتقام خون این شهیدان به تنهائی نیست بلکه انتقام خون همه شهیدان مظلومی است که به ویژه در قرن اخیر توسط شیطان بزرگ و آمریکای جهان خوار و شیاطین همراه آن ریخته شده و اخیراً با رهبری دو شیطان درنده صفت یعنی ترامپ و جانور آدمخوار نتانیاهو به اوج خود رسیده است.

پیام رهبر بزرگوار و عزیز فرمانی واجب الطاعة است که بر تمامی کسانی که می توانند به هر نحو در تحقق آن گامی بردارند واجب است سریعاً اقدام لازم به عمل آورند.

ترامپ و نتانیاهو در رأس فهرست قرار دارند و تمامی فرماندهان نظامی و سیاسی همراه با این دو جنایتکار بلکه تمامی سربازان و نیروهای نظامی و تدارکاتی آنان که در جنایت های اینان در غزه و کرانه باختری و لبنان و یمن و عراق و ایران سهیم و شریک اند مشمول این حکم ولایتی لازم الإجرا میباشند،

امید است جوانان غیور در سراسر جهان کمر همت بسته و به این نهضت عظیم پیوسته و نسبت به اجرای حکم خدا در حق این جنایتکاران از هیچ اقدام و تلاشی فروگذار نکنند؛ قال الله تعالی: إنا من المجرمین منتقمون.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

والسلام علی جمیع عبادالله الصالحین

محسن اراکی

۱۴۰۵/۰۴/۲۱