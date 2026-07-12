به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیمابراساس اعلام کمیته برگزاری مسابقات قهرمانی جهان والیبال نشسته، پیش از این مقرر شده بود تیم ملی والیبال مردان کشورمان از ساعت ۹ صبح دوشنبه ۲۱ تیرماه به وقت هانگژو برابر تیم ژاپن و تیم بانوان از ساعت ۱۷ به وقت هانگژو برابر چین صف آرایی کنند که با تصمیم کمیته، ساعت این بازی‌ها تغییر کرد.

بدین ترتیب و براساس اعلام برنامه جدید بانوان از ساعت ۱۶ به مصاف تیم چین میزبان می‌رود و تیم آقایان از ساعت ۱۷ و ۳۰ برابر تیم ژاپن به رقابت می‌پردازد.

چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان والیبال نشسته با حضور ۳۲ کشور از ۱۹ تیرماه در هانگژو چین آغاز شده است.

در پایان این رقابت‌ها تیم‌های اول و دوم هر دو بخش آقایان و بانوان سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس را کسب می‌کنند.