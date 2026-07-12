پخش زنده
امروز: -
سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، در حکمی مدیر ورزشهای قهرمانی بانوان این باشگاه را منصوب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی تاجرنیا رئیس هیات مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه در حکمی، مهدیه نظری را به عنوان مدیر ورزشهای قهرمانی بانوان باشگاه استقلال منصوب کرد.
مهدیه نظری، دارای مدرک دکتری تخصصی تربیتبدنی، از چهرههای شناختهشده حوزه ورزش کشور به شمار میرود و در کارنامه حرفهای خود سوابق مختلفی در عرصههای مدیریتی، آموزشی و اجرایی دارد.
وی علاوه بر فعالیت در سمتهای مختلف مدیریتی، به عنوان مدرس فدراسیونهای ورزشی نیز فعالیت داشته و سابقه مربیگری در رشتههای متعدد ورزشی را در رزومه خود ثبت کرده است.