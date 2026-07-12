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عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر قطعی بودن وعده الهی درباره مجازات جنایتکاران گفت: ملت ایران هرگز در برابر جنایتها سکوت نخواهد کرد و مسیر مقاومت تا تحقق کامل وعده الهی ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیتالله سیداحمد خاتمی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حضور پرشکوه مردم در مراسم تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان را جلوهای از وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست.
وی افزود: این مراسم در سراسر کشور به صحنهای از وحدت، همبستگی و تجدید میثاق با انقلاب اسلامی تبدیل شد و مردم لرستان نیز با روحیهای برخاسته از فرهنگ عاشورا و نهضت حسینی، حضوری گسترده، پرشور و مثالزدنی در این آیین داشتند.
نماینده مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به بازتاب گسترده این مراسم در رسانههای بینالمللی افزود: بسیاری از رسانهها و خبرگزاریهای خارجی از این رویداد با عناوینی همچون «بزرگترین تشییع تاریخ»، «بزرگترین رویداد تاریخی»، «رفراندوم ایران»، «رژه پیروزی ملت ایران» و «حماسهای که در قاب هیچ دوربینی نمیگنجد» یاد کردند.
آیت الله خاتمی نخستین پیام این مراسم را حضور بیسابقه مردم عنوان کرد و گفت: این آیین، گستردهترین مراسم تشییع شهدا در بیش از یک قرن اخیر بود و حتی برخی رسانههای خارجی تعداد حاضران را حدود ۳۰ میلیون نفر برآورد کردند.
وی ادامه داد: در نجف نیز بیش از ۲ میلیون نفر و در کربلا حدود ۱۰ میلیون نفر در مراسمهای مرتبط حضور یافتند و اگر محدودیتهایی برای حضور بانوان در برخی برنامهها وجود نداشت، بیشک شمار شرکتکنندگان از این میزان نیز فراتر میرفت.
نماینده مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به دیگر تشییعهای بزرگ تاریخ انقلاب اسلامی افزود: ملت ایران پیش از این نیز در آیین تشییع حضرت امام خمینی (ره)، سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی حضوری ماندگار و باشکوه داشت، اما مراسم تشییع رهبر شهید از ویژگیهایی برخوردار بود که آن را به رویدادی کمنظیر و تاریخساز تبدیل کرد.
آیت الله خاتمی خاطرنشان کرد: دشمنان طی سالهای گذشته با بهرهگیری از جنگ رسانهای و روانی تلاش کردند چنین القا کنند که مردم از نظام فاصله گرفتهاند، اما حضور گسترده ملت در این مراسم، تمامی این تبلیغات را بیاثر کرد و بار دیگر نشان داد مردم همچنان بزرگترین پشتوانه جمهوری اسلامی هستند.
وی دومین پیام این مراسم را برافراشته شدن پرچمهای انتقام عنوان کرد و گفت: این پرچمها تنها بیانگر احساسات مردم نیست، بلکه پشتوانهای قرآنی، روایی و حقوقی دارد.
نماینده مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه قرآن کریم بارها از انتقام الهی نسبت به ستمگران سخن گفته است، اظهار کرد: شعار انتقام خون شهدا ریشه در فرهنگ عاشورا و قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دارد و در روایات اسلامی نیز از حضرت ولیعصر (عج) بهعنوان منتقم خون مظلومان یاد شده است.
آیت الله خاتمی با اشاره به ایام عزاداری سیدالشهدا (ع)، فرهنگ عاشورا را منشأ عزت، مقاومت و ایستادگی ملت ایران دانست و افزود: همانگونه که ملت ایران در مراسم تشییع رهبر شهید حماسهای کمنظیر خلق کرد، در ادامه مسیر انقلاب نیز با حفظ وحدت، تبعیت از ولایت و استمرار مقاومت، از آرمانهای شهدا پاسداری خواهد کرد.
وی با تأکید بر قطعی بودن وعده الهی درباره مجازات جنایتکاران گفت: ملت ایران هرگز در برابر جنایتها سکوت نخواهد کرد و مسیر مقاومت تا تحقق کامل وعده الهی ادامه خواهد یافت.
نماینده مجلس خبرگان رهبری، افزود: تأکید رهبر معظم انقلاب بر اینکه جنایتکاران خواب آرام نخواهند داشت، برگرفته از همین سنت تغییرناپذیر الهی است و ملت ایران نیز به تحقق این وعده ایمان دارد.
آیت الله خاتمی سومین پیام این مراسم را تقویت جبهه مقاومت دانست و اظهار کرد: برگزاری آیینهای باشکوه در ایران، نجف و کربلا، جلوهای روشن از وحدت، همگرایی و اقتدار محور مقاومت بود.
وی ادامه داد: این حضور گسترده نشان داد که جبهه مقاومت همچنان پویا، زنده و قدرتمند است و دشمنان هرگز نخواهند توانست با تهدید و فشار، این جریان را متوقف کنند.
نماینده مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: ایشان تمام عمر خود را در راه خدمت به اسلام، مجاهدت و دفاع از ارزشهای دینی سپری کرد و در نهایت نیز به بزرگترین آرزوی خود یعنی شهادت دست یافت.
آیت الله خاتمی با بیان اینکه مهمترین آرمان شهدا، حفظ وحدت حول محور ولایت است، گفت: وحدتی که مورد تأکید قرآن قرار دارد، وحدتی مبتنی بر ولایت است و مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز در حقیقت تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب و شهدا محسوب میشود.
وی افزود: ولایتمداری تنها یک شعار نیست، بلکه بهمعنای تبعیت عملی از رهنمودها و تصمیمات ولیفقیه است و هر تصمیمی که از سوی رهبر انقلاب اتخاذ شود، اجرای آن بر عهده همه مسئولان خواهد بود.