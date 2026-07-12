به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام درویشی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه، با اشاره به اهداف ترسیم شده در حوزه این شرکت در قالب برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از مهمترین برنامه‌هایی که دنبال می‌کنیم شناسایی همه ظرفیت‌ها برای راه‌اندازی نیروگاه‌های برق‌آبی است که سد گاوشان در این خصوص ظرفیت قابل توجهی دارد.

وی با بیان اینکه احداث این نیروگاه بعد از سال‌ها با جدیت در حال پیگیری است افزود: تجهیزات مورد نیاز برای ساخت این نیروگاه نیز خریداری شده و امیدواریم به زودی کار اجرایی آن از سر گرفته شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه، پیشرفت فیزیکی سازه‌ای این نیروگاه را حدود ۸۴ درصد اعلام و اظهار کرد: ظرفیت این نیروگاه ۴.۵ مگاوات شامل دو نیروگاه ۳.۵ و یک مگاواتی است.