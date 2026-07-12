با تداوم عملیات خرید تضمینی، تاکنون بیش از ۱۰ هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان مهاباد خریداری شده است. پیش‌بینی می‌شود مجموع تولید این محصول در سال زراعی جاری به بیش از ۹۰ هزار تن برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، تاکنون بیش از ۱۰ هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان مهاباد به صورت تضمینی خریداری شده است. بر اساس آمار موجود، در سال زراعی جاری بیش از ۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت گندم رفته است.

پیش‌بینی می‌شود با توجه به شرایط اقلیمی و بارش‌های بهاری، مجموع تولید گندم در مهاباد در سال جاری به بیش از ۹۰ هزار تن برسد.

در حال حاضر، ۸ مرکز خرید در شهرستان مهاباد در دو شیفت صبح و بعد از ظهر فعال هستند. این مراکز موظف هستند که گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را با نرخ تضمینی تعیین‌شده از سوی دولت خریداری کنند.