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فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری ۲ زن کلاهبردار غیر بومی و سابقه دار، هنگام فروش طلای تقلبی در بازار زرگران رشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر کلاهبرداری به وسیله فروش طلای تقلبی در سطح شهر رشت، مأموران با حضور در بازار طلا فروشان رشت و انجام تحقیقات برای جمعآوری مستندات لازم، موفق شدند ۲ متهم زن سابقهدار این پرونده را شناسایی و در یک عملیات نامحسوس هنگام فروش طلای تقلبی در بازار زرگران رشت دستگیر کنند.
وی افزود: متهمان در بازجوییهای پلیس و پس از مواجهه با مدارک و شواهد، به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری با فروش بیش از ۴۵ گرم طلای تقلبی شامل زنجیر، پلاک گردنبند و النگو به قیمت حدود ۸ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه تاکنون صاحبان ۵ طلافروشی بازار رشت برای طرح شکایت از این متهمان به کلانتری مراجعه کردهاند، گفت: متهمان ۳۲ و ۴۱ ساله با تکمیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
سرهنگ روشن قلب از مردم خواست در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک، موضوع را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.