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در نشست علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، پژوهشگران این مرکز، سیره رهبری شهید در مواجهه با جنگ نرم را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، حجتالاسلام والمسلمین ابوذر حسینی، پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، در نشست علمی «روششناسی جهاد تبیین در سیره و اندیشه قرآنی شهید امام خامنهای» که امروز ۲۱ تیر برگزار شد، تهاجمات دشمن پس از انقلاب را تحلیل کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی تصریح کرد: دشمنان با ترفندهایی نظیر جعل و دروغ درصدد ضربه زدن به نظام هستند و در چنین فضایی، رهبری شهید «جهاد تبیین» را یک فریضه همگانی دانستند و خود ایشان نیز بهعنوان مجاهدی کمنظیر، شیوههای گوناگونی را در این مسیر به کار بستند.
وی با اشاره به اینکه پس از سال ۱۴۰۰ اقدامات گستردهای در کلیات جهاد تبیین صورت گرفته، تأکید کرد: صرفِ نیت خوب و انقلابی برای این امر کافی نیست و جهاد تبیین باید «روشمند» باشد؛ زیرا در غیر این صورت، ممکن است اثر معکوس بگذارد.
این پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، مناسبترین الگو برای این روشمندی را سیره و نظام معرفتی رهبری انقلاب دانست و گفت: جهاد تبیین در اندیشه ایشان، ریشه در مرجعیت علمی قرآن دارد.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی تاکید کرد: رهبری شهید، قرآن را قانون اساسی نظام اسلامی میدانستند و دوری از قرآن را علت اصلی مشکلات جوامع اسلامی توصیف میکردند.
این پژوهشگر افزود: مفاهیمی نظیر علوم انسانی - اسلامی، جلوگیری از تحریف و خنثیسازی جنگ نرم، همگی برگرفته از قرآن کریم هستند.
وی در این راستا به «آیه نفر» و آیه «ادْعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ» به عنوان منشور روششناسی جهاد تبیین اشاره کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی در تبیین الزامات این جهاد، بر ضرورت تبیین بههنگام، رویکرد عالمانه، صراحت در محتوا، لطافت در فرم و بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی تأکید کرد.
وی ادامه داد: مبینان جهاد تبیین باید با تقویت ایمان و امید، با روشهای یاسآفرین و شبههافکن دشمن مقابله کنند، همانطور که رهبری شهید بر آراستگی پیام و توجه به سلیقه و نیاز مخاطبان تأکید داشتند.
این پژوهشگر گفت: دشمن درصدد تسلط بر ذهن جوانان از طریق روشهای عاطفی و انگیزشی است؛ بنابراین بهکارگیری «قول لین و معروف»، موعظه مشفقانه، تبیین با زبان روز، ارتباط چهره به چهره، روشهای تهاجمی و پیشدستانه، گفتمانسازی مردمی و تشکیل گروههای جهادی-علمی از جمله تأکیدات کلیدی رهبر شهید در این مسیر است.
در بخشی دیگر از این نشست، روحالله داوری، از پژوهشگران این پژوهشگاه، «اصل حکمت در اندیشه قرآنی امام شهید» را بررسی کرد.
آقای داوری اظهار کرد: رهبری شهید همواره بر ضرورت بهکارگیری حکمت در سیاست خارجی تأکید داشتند. حکمت قرآنی از منظر ایشان، نوعی بینش است که فرد را قادر میسازد تا حقایق را مشاهده کند.
وی در این زمینه، امام خمینی (ره) را الگوی حکیمی دانست که میان حکمت فلسفی و حکمت قرآنی تفاوت قائل شد.
این پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی تصریح کرد: حکمت از علم بالاتر است و شامل انسانهای صالح میشود (مانند حضرت لقمان و حضرت داود) و طبق آیات قرآن، عطا شدن حکمت به معنای دستیابی به «خیر کثیر» است.
آقای داوری افزود: حکمت در سیاست خارجی به معنای سخن و عمل سنجیده، مبتنی بر خرد و با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان است، بهگونهای که احساسات بر تصمیمات اثر نگذارد.
وی ادامه داد: رهبری شهید در مذاکرات بر سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» تأکید داشتند.
این پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی اظهار کرد: حکمت در قرآن کریم به معنای نورانیتی است که باعث مستحکم شدن اندیشه و بیان انسان میشود؛ بنابراین، حکمت در سیاست خارجی جدا از حکمت قرآنی نیست و تنها کسانی باید در عرصه سیاست خارجی فعالیت کنند که واجد این بینش باشند.
آقای داوری با اشاره به اینکه واژه حکمت و مشتقات آن ۲۰ مرتبه در قرآن آمده است، توضیح داد: ۵ مورد از آنها به معنای «اندیشه مستحکم» است (که رهبر شهید بر لزوم آن در سیاست خارجی تأکید کردند) و ۱۵ مورد دیگر عمدتاً مربوط به دستورات اخلاقی است.
وی در ادامه با اشاره به سوره لقمان، تصریح کرد: حکمت در قرآن کریم به دو نوع تقسیم میشود؛ نخست، «اندیشه مستحکم» که بهعنوان گوهری نایاب و عطای ویژهای است که خداوند تنها به بندگان خاص خود میبخشد و دوم، حکمت به معنای «دستورات اخلاقی».
این پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی تأکید کرد: حکمت قرآنی با حکمت در فلسفه تفاوت بنیادین دارد؛ زیرا حکمت فلسفی بر پایه بهکارگیری براهین صرفاً عقلی برای اثبات یک مدعاست، در حالی که حکمت قرآنی، بینشی نورانی و الهی است که انسان را به حقیقت و مصالح واقعی پیوند میدهد.