مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از نهایی شدن پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خبر داد و اعلام کرد این متن با هدف روزآمدسازی نظام کنترل ساختمان، شفاف‌سازی مسئولیت‌ها و تقویت کیفیت ساخت‌وساز، پس از بررسی در نهاد‌های تخصصی منتشر می‌شود.

خبرگزاری صداوسیما



به گزارش گروه مسکن و شهرسازی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خبر داد.

محمدعلی ریاحی گفت: این پیش‌نویس در چارچوب مأموریت ابلاغی وزیر راه و شهرسازی برای تدوین سند جامع مدیریت صنعت ساختمان تهیه شده است.



وی افزود: متن تهیه‌شده به‌زودی پس از طرح در دستگاه‌ها، سازمان‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط، برای دریافت دیدگاه‌های تخصصی و تکمیل نهایی منتشر خواهد شد.



ریاحی با اشاره به بازنگری این آیین‌نامه بر پایه بیش از دو دهه تجربه اجرایی، اظهار کرد: آسیب‌شناسی مقررات موجود، بررسی اسناد بالادستی و مطالعه تجارب بین‌المللی در تدوین این پیش‌نویس مدنظر قرار گرفته است.



به گفته وی، هدف اصلی این بازنگری، روزآمدسازی نظام کنترل ساختمان و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز در کشور است.



مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تصریح کرد: در متن جدید، وظایف و مسئولیت‌های ارکان اصلی این حوزه از جمله کارفرمایان، اشخاص دارای صلاحیت، شرکت‌های خدمات مهندسی و بازرسی و مراجع صدور پروانه بازتعریف شده است.



وی افزود: در این پیش‌نویس، روابط میان نهادهای اثرگذار با رویکردی یکپارچه بازنگری شده تا فرآیندها شفاف‌تر و مسئولیت‌ها متناسب با اختیارات قانونی هر بخش تبیین شود.



ریاحی، تسهیم متوازن ریسک، مسئولیت و پاسخگویی میان ارکان صنعت ساختمان را از محورهای مهم این پیش‌نویس عنوان کرد.



وی گفت: تقویت سازوکارهای نظارت، بازرسی، بیمه و مسئولیت حرفه‌ای، از حقوق کارفرمایان، بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران صیانت خواهد کرد.



به گفته وی، این رویکرد همچنین زمینه ارائه خدمات واقعی، مؤثر و مبتنی بر صلاحیت را بیش از گذشته فراهم می‌کند.



مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تأکید کرد: کاهش تعارض منافع، افزایش شفافیت و استقرار فرآیندهای قابل ارزیابی از دیگر اهداف این بازنگری است.



وی افزود: این پیش‌نویس در پی ارتقای ایمنی، سلامت، دوام، بهره‌وری و تاب‌آوری ساختمان‌ها و نیز تقویت مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای در این بخش است.



ریاحی همچنین از پیش‌بینی نظام پرداخت منصفانه، شفاف و متناسب برای ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی در قبال خدمات واقعی و مسئولیت‌های حرفه‌ای خبر داد.



وی گفت: پیش از انتشار عمومی، این متن در اختیار وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، تشکل‌های حرفه‌ای، انجمن‌های تخصصی، دانشگاهیان و سایر دستگاه‌های مرتبط قرار می‌گیرد.



مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ابراز امیدواری کرد با تکمیل این روند، آیین‌نامه‌ای کارآمد و متناسب با نیازهای روز کشور برای تحقق اهداف طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان تدوین شود.