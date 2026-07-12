اجرای ۳۷ طرح در حوزه آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد از اجرای ۳۷ طرح در حوزه آب و فاضلاب در استان خبر داد.
وی اضافه کرد: اعتبار تخصیص یافته برای این طرحها ۹ هزار میلیارد و ۷۳۳ میلیون ریال است.
رضایی اضافه کرد: مهمترین طرحهای در حال اجرا شامل مخزن ۱۵ هزار متر مکعبی پارک کوهستان یاسوج، مخزن ۵ هزار متر مکعبی مهریان، مخزن ۲ هزار متر مکعبی مزدک، عملیات تکمیلی تصفیهخانه فاضلاب چرام، آبرسانی به روستاهای پشت کوه باشت و طرحهای نهضت ملی مسکن در گچساران و دهدشت است.