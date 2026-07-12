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تفاهمنامه سهجانبه میان اتاق اصناف ایران، موسسه مطالعه و پژوهشهای بازرگانی و مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تفاهم نامه به منظور تبادل تجربیات علمی و فراهم آوردن زمینههای همکاری به منظور توسعه تحقیقات کاربردی، مشاوره علمی، آموزشی، انتشاراتی و عملیاتی در حوزه طبقهبندی و کدگذاری کالا و خدمات، منعقد شد.
این تفاهمنامه به امضای قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، حسین شریعتمدار تهرانی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و حسین مدرس خیابانی رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی رسید.