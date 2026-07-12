به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری در مراسم آغاز عملیات اجرایی مدرسه سه کلاسه روستای توپ آغاج از توابع بخش نظرکهریزی گفت: همچنین مدارس شهرستان‌های هشترود و چاراویماق به ارزش ۸.۵ میلیارد تومان در طول سال تحصیلی تجهیز شده‌اند.

وی بر لزوم برچیده شدن مدارس کانکسی و سنگی در هشترود، نظرکهریزی و چاراویماق تاکید کرد و احداث مدارس شبانه روزی در روستا‌های بزرگ برای آسان شدن اقامت دانش آموزان را خواستار شد.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان هم در این مراسم در خصوص نهضت عدالت آموزشی گفت: ۲۹۱ طرح آموزشی در استان با هزار و ۳۰۵ کلاس درس در قالب این نهضت تعریف شده که میانگین پیشرفت فیزیکی آنها ۸۵.۵ درصد است. فرهاد فرهودی گفت: از این تعداد ۶۴ درصد تحویل داده شده است و ۳۶ درصد باقی‌مانده در حال اجرا است.

وی از تعهد سه هزار و ۳۲۷ میلیارد تومانی خیران استان در سال گذشته خبر داد و افزود: در این باره استان آذربایجان شرقی رتبه سوم کشوری را کسب کرده است.

سعید ملازاده مدیرعامل پست بانک آذربایجان شرقی هم مشارکت در احداث مدرسه سه کلاسه در روستای محروم توپ آغاج بخش نظرکهریزی را گامی مؤثر برای توسعه عدالت آموزشی و سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان این سرزمین دانست.

عملیات اجرایی مدرسه سه کلاسه روستای توپ آغاج از توابع بخش نظرکهریزی شهرستان هشترود امروز به همت پست بانک استان در زمینی به مساحت ۱۵۰ متر مربع و با هزینه ۶.۵ میلیارد تومان آغاز شد.