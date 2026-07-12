پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از پیشبینی خرید ۵۵۰هزار تن گندم در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ نامدار صیادی گفت: پیشبینی میشود در سال زراعی جاری ۵۵۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان خریداری شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: تاکنون ۱۶۳ هزار تن گندم از مزارع استان برداشت شده لست.
وی با تأکید بر اینکه کشاورزان محصول برداشتشده خود را به مراکز مجاز خرید گندم در استان تحویل دهند،افزود: اولویت اصلی تأمین نان و کالاهای اساسی برای مصرف مردم است.