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روایت دلدادگی مردم به رهبر شهید انقلاب

مردم در حرم امام رضا (ع) و در وردودی رواق دارالذکر در صف‌های طولانی ایستاده‌اند تا دیداری با رهبر شهید انقلاب داشته باشند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۱- ۱۶:۳۵
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برچسب ها: رهبر شهید ، مردم انقلابی ، حرم امام رضا (ع)
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