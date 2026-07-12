مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین بر ضرورت پرداخت بودجه مصوب توسط شهرداری‌ها تأکید کرد و خواستار تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی و افزایش تعداد کتابخانه‌های سیار در سطح استان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدیه قافله‌باشی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان در نشست اخیر انجمن کتابخانه‌های عمومی استان، ضمن تبیین چالش‌های موجود، از شکاف عمیق میان بودجه مصوب و مبالغ واریزی شهرداری‌ها خبر داد.

وی اعلام کرد: از ۲۰ میلیارد تومان سهم نیم‌درصد درآمدهای شهرداری‌ها، تاکنون تنها ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت شده و در این میان، شهرداری قزوین هیچ‌گونه پرداختی را انجام نداده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی با ارائه آمار از زیرساخت‌های فرهنگی استان، اعلام کرد : ۵۹ باب کتابخانه نهادی و مشارکتی در استان فعال هستند که ۵۱ هزار عضو دارند (با سهم ۵۷ درصدی بانوان). همچنین ۴۴ هزار و ۸۰۰ جلد کتاب اهدا شده است.

وی با اشاره به کمبود امکانات در مناطق دورافتاده، خواستار افزایش تعداد کتابخانه‌های سیار شد؛ چرا که در حال حاضر تنها یک کتابخانه سیار در کل استان فعالیت می‌کند.

در ادامه این جلسه، وضعیت سه طرح عمرانی مهم پیگیری شد. در این راستا، اعلام شد پروژه ساخت کتابخانه «قشلاق» در آبیک که این منطقه فاقد کتابخانه است، با ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله طراحی داخلی قرار دارد.

همچنین کتابخانه «شریف‌آباد» که از سال ۹۸ در دست احداث است، ظرف مدت یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی همچنین به نیاز هشت کتابخانه در شهرستان البرز به بازسازی و تامین اعتبار اشاره کرد.