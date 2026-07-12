



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، پرونده مسابقات لیگ برتر گلبال مردان کشور در فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵ که به میزبانی استان قزوین برگزار شد، با قهرمانی تیم شهید هرندی تهران بسته شد.

در این رقابت‌ها، تیم هیأت نابینایان جهرم عنوان نایب‌قهرمانی را از آن خود کرد و تیم علوم پزشکی کرمان بر سکوی سوم ایستاد.

در این دوره از مسابقات، تیم میزبان (قزوین) عملکرد قابل‌توجهی داشت؛ این تیم که با تکیه بر نسل جوان خود پس از سال‌ها دوری از سطح اول گلبال کشور وارد لیگ برتر شده بود، موفق شد مقام چهارم را کسب کند.

گره‌گشایی از مشکلات تیم‌های ورزشی قزوین با راه‌اندازی «صندوق حمایت صنایع از ورزش»

مظفر علی‌شائی در جلسه بررسی وضعیت تیم‌های ورزشی استان با حضور استاندار قزوین و مدیران ارشد اقتصادی، با تأکید بر نقش ورزش در ایجاد نشاط اجتماعی گفت: حضور نمایندگان استان در رقابت‌های لیگ برتر رشته‌های مختلف، محرک اصلی توسعه ورزش همگانی و قهرمانی است.

وی با اشاره به محدودیت‌های بخش خصوصی در حوزه تیم‌داری، اظهار داشت: پیشنهاد ایجاد «صندوق حمایت صنایع از ورزش» با هدف تجمیع حمایت‌های بنگاه‌های اقتصادی و صنایع بزرگ، پس از تأیید استاندار در دستور کار قرار گرفت. این صندوق با حضور نمایندگان صمت، شهرک‌های صنعتی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اداره خواهد شد تا دغدغه باشگاهداران استان رفع شود.

علی‌شائی در پایان ضمن اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از زیرساخت‌های استادیوم سردار آزادگان برای فصل جدید لیگ برتر فوتبال، خاطرنشان کرد: باشگاه‌ها در کنار این حمایت‌ها باید به سمت درآمدزایی پایدار حرکت کنند، اما این صندوق ظرفیت مناسبی برای مشارکت صنایع علاقه‌مند در ورزش حرفه‌ای استان خواهد بود.

اعزام ۳ داور قزوینی به سمینار استعدادیابی آکادمی داوران فوتسال کشور

بخش داوران فدراسیون فوتبال در راستای دانش‌افزایی و شناسایی استعدادهای داوری، دومین سمینار آموزشی آکادمی داوران فوتسال (آقایان و بانوان) را طی روزهای ۲۵ و ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهرستان کرج برگزار می‌کند.

در این دوره آموزشی، محمدرضا زاده‌نجف، علیرضا شوشتری‌زاده و ستایش میرزایی به عنوان نمایندگان جامعه داوری استان قزوین حضور خواهند داشت تا آخرین متدهای داوری فوتسال را زیر نظر مدرسان فدراسیون فرا گیرند. این سمینار فرصتی برای ارتقای سطح کیفی داوری استان و ورود داوران جوان به چرخه قضاوت‌های ملی محسوب می‌شود.



