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شبکههای رادیویی و تلویزیونی با تمرکز بر مسائل اجتماعی و حقوقی، برنامههای ویژهای را برای مخاطبان خود تدارک دیده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «خانه و خانواده» رادیو ایران، در ویژه برنامه روز دوشنبه ۲۲ تیرماه، به بررسی یکی از چالشهای جدی سبک زندگی مدرن یعنی «وسواس زیبایی» میپردازد.
این برنامه با هدف واکاوی علل رشد فزاینده این پدیده در جامعه و بررسی تأثیر فشارهای اجتماعی و بسترهای مجازی بر سلامت روان، با حضور دکتر طاهر عطاران، روانشناس شناختی، همراه شنوندگان خواهد بود.
در این گفتوگو، ریشههای روانشناختی وسواس در ظاهر، پیامدهای فردی و خانوادگی آن و راهکارهای بازیابی عزتنفس واقعی مورد بحث قرار میگیرد.
این برنامه با اجرای فاطمه آلعباس و تهیهکنندگی متینالسادات فیروزی تهیه شده است.
در این برنامه ، علاوه بر تحلیلهای تخصصی ، بخشهایی نظیر «کتابخانه» با معرفی کتابهای کاربردی و گزارشهای میدانی و خبری توسط تیم تولید، به همراه مخاطبان ارائه میشود.
در بخش تلویزیونی، مجموعه مستند ۱۰ قسمتی «به نام قانون» به کارگردانی مهدی نقویان، از امروز ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه مستند روی آنتن میرود.
این مستند با هدف پاسخگویی به پرسشها و رفع ابهاماتی که در جامعه درباره عملکرد شورای نگهبان وجود دارد، تولید شده است.
مخاطبان میتوانند هر روز ساعت ۱۵:۳۰ نیز بازپخش این مجموعه را از شبکه مستند دنبال کنند.