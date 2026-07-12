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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر استمرار نظارت بر بازار، برخورد قاطع با متخلفان بهویژه در حوزه ثبت انبارها را ضروری دانست و بر تأمین کالاهای اساسی و نیازهای ایام اربعین تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در نشست ستاد تنظیم بازار استان، با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار از طریق نظارت مستمر، گفت: تشدید بازرسیها در ماههای اخیر نتایج مطلوبی به همراه داشته و شناسایی انبارهای ثبتنشده از مهمترین دستاوردهای این اقدامات بوده است.
شریعتیفر، با بیان اینکه برخورد با متخلفان در حوزه ثبت انبارها باید با جدیت و در چارچوب قانون دنبال شود، افزود: استمرار نظارتها نقش مؤثری در ایجاد شفافیت، تنظیم بازار و جلوگیری از تخلفات اقتصادی دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همچنین بر تقویت ذخایر کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: استان در دوران جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی نداشت و این آمادگی باید با تقویت ذخایر حفظ شود.
شریعتیفر گفت: خراسان جنوبی آخرین استانی بود که افزایش قیمت نان را اعمال کرد و در کنار مدیریت قیمت، حفظ کیفیت نان نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی مدیریت جوجهریزی در واحدهای پرورشی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این موضوع با همکاری جهاد کشاورزی بهخوبی انجام شده است و قیمت مرغ نباید با سایر استانها مقایسه شود و انتظار میرود پس از بررسی کارشناسی و با رعایت حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، قیمتگذاری منطقی انجام شود.
در پایان این نشست نیز بر استمرار نظارت بر بازار، برخورد با تخلفات و تأمین کالاهای مورد نیاز برای ایام اربعین حسینی تأکید شد.