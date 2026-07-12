تحویل ۱۸۸ هزار واحد مسکن ملی به خانوادهها
بانک مسکن از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به سازندگان پرداخت کرده و حدود ۱۸۸ هزار واحد مسکونی را به خانوادهها واگذار نموده است.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما
، بانک مسکن در گزارشی اعلام کرد این بانک به عنوان بازوی مالی اصلی دولت در نهضت ملی مسکن، تا ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان سهمالشرکه به سازندگان پرداخت کرده است.
در این گزارش آمده است که بانک مسکن موفق به فروش اقساطی حدود ۱۸۸ هزار واحد مسکونی به خانوادهها شده که نشاندهنده تعامل سازنده میان بانک، سازنده و متقاضی است.
بانک مسکن به تنهایی ۵۳ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی در این طرح را بر عهده دارد و در جایگاه پیشتاز تأمین مالی قرار گرفته است.
از مجموع ۳۹۳ هزار و ۹۴۱ قرارداد منعقده، سهمالشرکه ۳۸۲ هزار و ۶۱۹ واحد پرداخت شده است.
با سیاست پرداخت متناسب با پیشرفت فیزیکی، تاکنون حدود ۸۰ درصد از ارزش کل قراردادها کارسازی شده که سرعت ساختوسازها را افزایش داده است.