رئیس اتحادیه کاغذ و مقوا گفت: حدود ۸۰ درصد نیاز کشور به محصولات سلولزی از طریق واردات تأمین می‌شود، اما در حوزه محصولاتی مانند مقوا، کارتن و انواع ورق‌های بسته‌بندی خودکفا شده‌ایم.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آقای حمید نیکدل با اشاره به اینکه سالانه حدود یک میلیون تن از محصولات مقوا، کارتن و انواع ورق‌های بسته بندی در داخل کشور تولید می‌شود، افزود: علاوه بر خودکفایی و تأمین کامل نیاز بازار داخلی در محصولات‌ کارتون ای فلوت و بی فلوت، امکان صادرات سالانه حدود ۱۵۰ هزار تن از این تولیدات نیز وجود دارد.

رئیس اتحادیه کاغذ و مقوا درباره وضعیت تولید و واردات در صنعت کاغذ، گفت: حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد نیاز کشور به کاغذ‌های تحریر و A۴ از طریق واردات تأمین می‌شود و بخش عمده کاغذ‌های مصرفی از جمله کاغذ تحریر، گلاسه و بورد از کشور‌های چین و اندونزی وارد می‌شود، در حالی که نیاز کشور به کاغذ روزنامه عمدتاً از طریق واردات از روسیه تأمین می‌شود.

نیکدل درباره میزان افزایش قیمت انواع کاغذ گفت: به طور متوسط، قیمت محصولات مختلف این حوزه از جمله کاغذ روزنامه، نسبت به سال ۱۴۰۴ بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به علل ادامه وابستگی کشور به واردات کاغذ‌های تحریر وA۴ گفت: توسعه تولید داخلی این محصولات با موانع متعددی روبه‌رو است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به نبود فناوری و تجهیزات پیشرفته، محدودیت‌های جغرافیایی، کمبود منابع آب و انرژی و همچنین نبود سرمایه‌گذاری کافی از سوی دولت اشاره کرد.

رئیس اتحادیه کاغذ و مقوا مهم‌ترین چالش امروز فعالان این صنعت را تأخیر در تخصیص ارز برای واردات برشمرد و افزود: بسیاری از واردکنندگان بیش از یک سال است که در انتظار دریافت ارز مورد نیاز برای ترخیص یا ثبت سفارش کالا‌های خود هستند و این مسئله فشار زیادی را به فعالان بازار وارد کرده است.