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آئین گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید با عنوان «مقام امین» با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و با سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، در آئین گرامیداشت یاد رهبر شهید و سعید امت که با حضور مردم و مسئولان در مصلای اردبیل برگزار شد، امام جمعه اردبیل به ابعاد مختلف شخصیت جامع الاطراف قائد امت پرداخت و ایشان را شخصیتی بی نظیر توصیف کرد.
اجرای سرودهای حماسی و همخوانی دانش آموزان و عزاداری در سوگ قائد امت از دیگر بخشهای این برنامه بود.