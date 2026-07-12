آئین گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید با عنوان «مقام امین» با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و با سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، در آئین گرامیداشت یاد رهبر شهید و سعید امت که با حضور مردم و مسئولان در مصلای اردبیل برگزار شد، امام جمعه اردبیل به ابعاد مختلف شخصیت جامع الاطراف قائد امت پرداخت و ایشان را شخصیتی بی نظیر توصیف کرد.

اجرای سرود‌های حماسی و همخوانی دانش آموزان و عزاداری در سوگ قائد امت از دیگر بخش‌های این برنامه بود.