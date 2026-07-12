یاد کوچک‌ترین شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اعلام آخرین مهلت ثبت درخواست معافیت سه‌فرزندی، نجات بیش از هزار و ۲۰۰ نوزاد از سقط جنین در استان مرکزی و حمایت جدید از بانوان پژوهشگر، مهم‌ترین محورهای بسته خبری «جوانه» این هفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بسته «جوانه» این هفته با گرامیداشت یاد نوه ۱۴ ماهه رهبر شهید که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به شهادت رسید، آغاز می‌شود.

سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد افراد واجد شرایط معافیت خدمت سربازی به دلیل داشتن سه فرزند یا بیشتر که تا پایان اسفند ۱۴۰۴ شرایط استفاده از این تسهیلات را داشته‌اند اما تاکنون درخواست خود را ثبت نکرده‌اند، تنها تا پایان شهریور امسال فرصت دارند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.

در ادامه این بسته، به دستاورد مراکز «نفس» در حمایت از جوانی جمعیت پرداخته شده است. مسئول مرکز نفس استان مرکزی با اشاره به سه سال فعالیت این مراکز گفت: از سال ۱۴۰۲ تاکنون ۲۴ مرکز نفس در استان راه‌اندازی شده و با ارائه خدمات مشاوره و حمایت از مادران باردار، بیش از هزار و ۲۰۰ نوزاد از خطر سقط جنین نجات یافته‌اند.

همچنین بنیاد ملی علم ایران در راستای حمایت از بانوان پژوهشگر و اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت، مهلت ارسال پیشنهاده‌ها و اجرای طرح‌های پژوهشی را به ازای تولد هر فرزند تا ۹ ماه و در مجموع تا ۱۸ ماه افزایش داده است. این حمایت برای مادران دارای فرزند دوقلو یا فرزند با نیازهای خاص، با تسهیلات ویژه‌تری همراه خواهد بود.