مدیر حج و زیارت گیلان اعلام کرد: متقاضیان واجد شرایط تشرف به حج تمتع، برای ثبت نام اولیه از امروز ۲۱ تیر به سامانه my.haj.ir مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ وحید اسکندری به خبرنگار صدا و سیما گفت: متقاضیان واجد شرایط تشرف به حج تمتع، از امروز ۲۱ تیر ۱۴۰۵ برای پیش ثبت نام، به سامانه اینترنتی my.haj.ir مراجعه کنند.

وی افزود: پس از مرحله پیش ثبت نام که از طریق تلفن همراه و یا رایانه‌های شخصی امکان پذیر است، باید به شرکت‌ها و دفاتر خدمات زیارتی گیلان که در درگاه اینترنتی Gilan.Haj.ir فهرست شده‌اند مراجعه کنند.