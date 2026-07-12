پیشبرد طرح آشیان و نهضت ملی مسکن در گرگان
در جلسه شورای مسکن گرگان، تأمین زمین برای طرحهای مسکن، پیگیری طرح آشیان (مسکن استیجاری) و تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه به ویژه زوجهای جوان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما
، جلسه شورای مسکن شهرستان گرگان با حضور فرماندار و مدیرکل راه و شهرسازی گلستان برگزار شد تا مهمترین مسائل حوزه مسکن در این شهرستان پیگیری شود.
محورهای اصلی این نشست شامل تأمین زمین برای طرح های مسکن، روند اجرای طرح آشیان (مسکن استیجاری) و پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن بود.
در این جلسه، آخرین وضعیت طرح های نهضت ملی مسکن در گرگان تشریح شد و اعلام گردید که تمامی طرح ها فعال بوده و تأمین مالی آنها از طریق اتصال به شبکه بانکی انجام شده است.
همچنین، اقدامات حمایتی برای تسریع در اجرای طرحها و کاهش هزینهها برای متقاضیان، از جمله تأمین مصالح با قیمت دولتی و اختصاص ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه برای هر متقاضی جهت تکمیل واحدها، مورد بررسی قرار گرفت.
افزایش سقف تسهیلات بانکی و پیشبینی ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه از محل صندوق ملی مسکن برای تکمیل واحدها نیز از دیگر موارد مطرح شده بود.
روند اجرای طرح مسکن استیجاری (طرح آشیان) با هدف حمایت از زوجهای جوان نیز در این نشست بررسی شد.
برنامههای حمایتی ویژه خانوادههای مشمول دهکهای یک تا شش درآمدی که کمتر از پنج سال از ازدواج آنان گذشته و از تسهیلات دولتی مسکن استفاده نکردهاند، تشریح و بر تسهیل فرآیند بهرهمندی واجدان شرایط تأکید شد.
موضوع تأمین زمین مورد نیاز برای طرحهای حمایتی مسکن، از جمله طرحهای نهضت ملی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تأمین مسکن ایثارگران و اقشار کمدرآمد نیز از دیگر محورهای اصلی جلسه بود. با توجه به محدودیت اراضی در گرگان، راهکارهایی برای رفع این چالش از جمله بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و رایزنی با مالکان حقیقی در بخشهای غربی و شرقی شهر برای تأمین زمین مورد نیاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین بر تداوم هماهنگی میان فرمانداری، ادارهکل راه و شهرسازی، بانکهای عامل، دستگاههای خدماترسان و سایر نهادهای مرتبط برای تسریع در اجرای طرح های مسکن، تأمین زمین و حمایت از متقاضیان تأکید شد.