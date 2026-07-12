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آیین بزرگداشت قائد شهید امت با حضور گسترده مردم ولایتمدار شهرستانهای دهگلان و قروه برگزار شد و شرکتکنندگان با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید، بر تداوم راه شهدا و آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آیین بزرگداشت قائد شهید امت امروز با حضور پرشور مردم ولایتمدار شهرستانهای دهگلان و قروه برگزار شد.
در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از مسئولان برگزار شد، حاضران با ابراز اندوه و تأثر، یاد و خاطره این شهید را گرامی داشتند.