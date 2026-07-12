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شطرنجبازان ایران در مسابقات بینالمللی باتومی گرجستان یک نشان طلا و یک برنز کسب کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دهمین دوره مسابقات بینالمللی شطرنج «باتومی جام ۲۰۲۶» در گرجستان، سید کیان پورموسوی با کسب عنوان قهرمانی بر سکوی نخست ایستاد و شهداد تیموری یادکوری نیز با قرار گرفتن در جایگاه سوم، نشان برنز این مسابقات را از آن خود کرد.
دهمین دوره مسابقات بینالمللی شطرنج جام شهرداری باتومی ۲۰۲۶ به میزبانی شهر باتومی گرجستان و با حضور شطرنجبازانی از کشورهای مختلف برگزار شد.