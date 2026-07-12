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تاکید مردم بر ادامه راه آقای شهید ایران در تجمعات شبانه

مردم پایتخت در صد و سی و سومین شب از تجمعات شبانه خود بر عهد و وفاداری با آرمان‌های رهبر شهید انقلاب تاکید کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۱- ۱۶:۵۱
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران
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