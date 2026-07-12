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شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران در اطلاعیهای رسمی، از اجرای برنامه مدیریت توزیع آب شرب در شهرستان پیشوا خبر داد. این تصمیم در پی افزایش بیسابقه دمای هوا، رشد فزاینده تقاضا و محدودیتهای موجود در منابع تولید آب اتخاذ شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران در اطلاعیهای رسمی، از اجرای برنامه مدیریت توزیع آب شرب در این شهرستان خبر داد. این تصمیم در پی افزایش چشمگیر دمای هوا، رشد فزاینده تقاضا و محدودیتهای ناشی از منابع تولید آب اتخاذ شده است.
بر اساس اعلام این شرکت، بهمنظور جلوگیری از قطعیهای گسترده، حفظ پایداری شبکه توزیع و تحقق عدالت در بهرهمندی همه مشترکان از آب شرب، مقرر شده است تا افت فشار آب در بازه زمانی ساعت ۲۴ تا ۵ بامداد روز بعد اعمال شود.
امور آبفای پیشوا با تأکید بر اینکه این اقدام یک راهکار پیشگیرانه برای عبور از شرایط پیک مصرف است، از تمامی شهروندان درخواست کرد تا با رعایت الگوهای مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری، خادمان خود در صنعت آب را برای تداوم خدمترسانی و عبور از فصل گرم سال یاری کنند.
این شرکت ضمن قدردانی از صبر و همراهی مردم فهیم پیشوا، تصریح کرد که اعمال این محدودیتها بر اساس رصد لحظهای شرایط شبکه و میزان مصرف صورت میگیرد.