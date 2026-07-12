دستگیری سارق حرفهای خودرو با بیش از ۸۰۰ شاکی
فرمانده انتظامی البرز از دستگیری یک سارق حرفهای خودرو با بیش از ۸۰۰ شاکی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز
، سردار «حمید هداوند» گفت: در پی وقوع سرقتهای متعدد خودرو در یکی از مناطق شهرستان کرج، بررسی موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۴۱خرمدشت قرار گرفت.
وی بیان کرد: ماموران با رصدهای اطلاعاتی گسترده هویت متهم را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
هداوند افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۲ دستگاه خودروی سرقتی کشف و این سارق که دارای سوابق متعدد کیفری میباشد و در زمان حاضر با بیش از ۸۰۰ پرونده باز سرقت خودرو در دادسرا مواجه است.
فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده، خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس در حال تطبیق اموال مکشوفه با شکایتهای ثبت شده هستند و احتمال افزایش تعداد شاکیان در این خصوص وجود دارد.
وی به شهروندان هشدار داد که سارقان خودرو اغلب در ساعات پایانی شب و در خیابانهای کم نور یا پارکینگهای فاقد دوربین اقدام به سرقت میکنند بنابراین انتظار میرود مردم خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی نظیر دزدگیر و قفل پدال مجهز کرده و از پارک خودرو در مکانهای خلوت و فاقد روشنایی خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله با سامانه ۱۱۰در میان بگذارند.
دستگیری سارق مغازه با ۳۰ فقره سرقت در کرج
رییس پلیس آگاهی البرز از دستگیری سارق مغازه با ۳۰ فقره سرقت در شهرستان کرج در این استان خبر داد.
سرهنگ «حکمت اله شجاعی» اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازهها در برخی نقاط شهرستان کرج دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پایگاه سوم پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با انجام بررسیهای تخصصی، یک نفر سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی وی را در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر و تعدادی اموال مسروقه را نیز کشف کردند.
رییس پلیس آگاهی البرز بیان کرد: سارق در بازجوییهای پلیسی تاکنون به ارتکاب ۳۰ فقره سرقت از مغازهها اعتراف کرده است.
شجاعی گفت: از شهروندان تقاضا داریم توصیههای پلیس در خصوص پیشگیری از سرقت را حتما رعایت کنند و هر گونه موارد مشکوک در این خصوص را از طریق تماس با مرکز فوریتهای ۱۱۰ بلافاصله با پلیس در میان بگذارند.