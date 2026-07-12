رهبر شهید و مجاهد انقلاب اسلامی، عزاداری برای سیدالشهدا (ع) را سرچشمه ایستادگی در برابر ظلم می‌دانستند؛ باوری که سرانجام ایشان را در مسیر مبارزه با استکبار جهانی، به مقام شهادت رساند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ مکتب حسینی، درسی است که رهبر شهید و مجاهد انقلاب اسلامی در آن، برگزاری مراسمات عزاداری را انگیزه مقابله با ظلم زمانه عنوان کردند. انگیزه ای که این مجاهد خستگی ناپذیر را در مقابله ظلم و استکبار جهانی، به درجه شهادت با خانواده شان در این مسیر نائل کرد.

گزارش از نرگس معززی - خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما