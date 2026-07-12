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کتاب «آراء تفسیری فخر رازی» تالیف حضرت آیت الله سبحانی به بررسی و نقد دیدگاههای تفسیری فخرالدین رازی از منظر مکتب امامیه میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مقدمه کتاب آمده است که هدف نویسنده، تحلیل آیاتی است که فخر رازی برای اثبات برخی مبانی کلامی خود به آنها استناد کرده و سپس نقد این استدلالها بر اساس دیدگاه شیعه است.
این کتاب، آرای تفسیری فخر رازی را در موضوعات اعتقادی بررسی میکند. مهمترین محورها عبارتاند از:
نویسنده تأکید میکند که بسیاری از آیاتی که فخر رازی برای اثبات جبر، سلب اختیار انسان یا نسبت دادن مستقیم گمراهی به خداوند به کار برده، با توجه به سیاق آیات و مبانی تفسیری شیعه معنای دیگری دارند و با اصل «امرٌ بین الأمرین» (نه جبر مطلق و نه تفویض مطلق) سازگار هستند. به طور کلی، این اثر یک پژوهش کلامی ـ تفسیری است که با رویکردی انتقادی، آرای فخر رازی را در تفسیر قرآن بررسی و با استناد به منابع شیعه به نقد آنها میپردازد.