به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مقدمه کتاب آمده است که هدف نویسنده، تحلیل آیاتی است که فخر رازی برای اثبات برخی مبانی کلامی خود به آنها استناد کرده و سپس نقد این استدلال‌ها بر اساس دیدگاه شیعه است.

این کتاب، آرای تفسیری فخر رازی را در موضوعات اعتقادی بررسی می‌کند. مهم‌ترین محور‌ها عبارت‌اند از:

جبر و اختیار انسان و نقد استدلال‌های رازی بر جبری بودن افعال انسان.

افعال بندگان و نسبت آن با اراده و مشیت الهی.

تکلیف، هدایت و ضلالت و تبیین تفاوت میان اراده تکوینی و اراده تشریعی خداوند.

نبوت، عصمت پیامبران و فضائل اهل‌بیت (ع) و بررسی تفسیر آیات مرتبط.

نقد دیدگاه‌های کلامی اشاعره که در تفسیر فخر رازی منعکس شده است.

نویسنده تأکید می‌کند که بسیاری از آیاتی که فخر رازی برای اثبات جبر، سلب اختیار انسان یا نسبت دادن مستقیم گمراهی به خداوند به کار برده، با توجه به سیاق آیات و مبانی تفسیری شیعه معنای دیگری دارند و با اصل «امرٌ بین الأمرین» (نه جبر مطلق و نه تفویض مطلق) سازگار هستند. به طور کلی، این اثر یک پژوهش کلامی ـ تفسیری است که با رویکردی انتقادی، آرای فخر رازی را در تفسیر قرآن بررسی و با استناد به منابع شیعه به نقد آنها می‌پردازد.