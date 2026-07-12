به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز ، «مسعود جوادی» گفت: براین اساس امسال نظارت‌ها بر این تجهیزات در البرز بیشتر شده و دراین مدت ۸۰۶ گواهی ایمنی آسانسور صادر شده است.

وی تاکید کرد: تمام مالکان، بهره برداران، مدیران مجتمع‌های مسکونی، خصوصی، تجاری و اداری موظف هستند نسبت به اخذ گواهی ایمنی اولیه یا ادواری برای آسانسور‌های منصوبه اقدام کرده و مدت اعتبار این گواهی‌ها یکسال بوده که قبل از انقضای آن دوباره باید تمدید شود.

جوادی تصریح کرد: مدیران مربوطه باید اطلاعات مرتبط با گواهی آسانسور را در کابین آن نصب نمایند تا برای بهره برداران قابل مشاهده بوده و هیچ یک از شرکت‌های بیمه گذار حق بیمه کردن آسانسور‌های فاقد تاییدیه استاندارد را ندارند.

دبیر شورای استاندارد استان البرز گفت: به شهروندان توصیه می‌کنیم تا از انعقاد قرارداد سرویس و نگهداری با شرکت‌های فاقد مجوز و غیر قانونی خودداری کرده و هرگونه عملیات نصب، تعمیر و نگهداری آسانسور را فقط به شرکت‌های دارای مجوز از سازمان صمت واگذار کرده و اجازه ندهند شرکت‌های فاقد مجوز سبب به خطر انداختن امنیت آنان شوند.

وی اعلام کرد: حفظ حقوق و امنیت روانی شهروندان خط قرمز سازمان ملی استاندارد بوده و اجازه نمی‌دهیم شرکت‌های فاقد مجوز و غیر قانونی جهت سودجویی جان شهروندان را با مخاطره رو‌به‌رو نمایند.

جوادی افزود: پس از انجام عملیات نصب یا تعمیر و سرویس و نگهداری توسط شرکت‌های دارای مجوز از سازمان صمت، مدیران ساختمان‌ها و کسانی که مسوول آسانسور‌های منصوبه هستند باید به سامانه مدیریت بازرسی آسانسور مراجعه و ثبت نام نمایند؛ با انتخاب سیستمی و تصادفی یک شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده توسط سامانه به طور رسمی عملیات نظارتی و بازرسی سازمان ملی استاندارد آغاز شده و بازدید کارشناسی توسط شرکت‌های بازرسی انجام و در صورت عدم مغایرت با الزامات استاندارد و تایید مدارک و مستندات، گواهی ایمنی به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.

وی گفت: در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون، اداره کل استاندارد البرز مبادرت به صدور ۸۰۶ گواهی ایمنی آسانسور نموده که ۴۵۸ گواهی اولیه بوده است.

مدیرکل استاندارد البرز بیان کرد: ۳۳۴ گواهی ادواری و ۱۴ گواهی تایید نوع نیز در سال جاری توسط این اداره کل صادر شده است.

وی یادآور شد: نحوه ثبت نام متقاضیان و شرایط آن برخورداری از پایش‌های استاندارد در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور به نشانی https://lift.inso.gov.ir اعلام شده و شهروندان با لحاظ قوانین و مقررات و الزامات مرتبط نسبت به ثبت نام و درخواست اقدام کنند؛ و همین امکانات نیز در درگاه ملی مجوز‌ها و در قسمت ایمنی آسانسور در دسترس کلیه کاربران می‌باشد.

جوادی گفت: شهروندان استان البرز می‌توانند با مراجعه به سامانه «مردم دار» به نشانی https://۱۵۱۷.inso.gov.ir گزارش‌های مربوط به تخلفات کیفی در حوزه آسانسور و یا دیگر کالا‌ها و خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری را گزارش داده و اطمینان داشته باشند که این سامانه بستری برای دادخواهی مردم در حوزه کیفیت فرآورده‌های تولیدی و خدمات و جهت دفاع از حقوق شهروندان می‌باشد.