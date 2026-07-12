سازمان امنیت داخلی رژیم صیهونیستی (شاباک) اعلام کرد: تحقیقاتی رسمی را در مورد افشای اطلاعات محرمانه مربوط به عملیات «غرش شیر» به کانال ۱۲ رژیم صیهونیستی آغاز کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به گزارش پایگاه اینترنتی رای الیوم، این اقدام پس از هفته‌ها جنجال سیاسی و رسانه‌ای ناشی از انتشار جزئیات این عملیات صورت گرفت.

شاباک در بیانیه‌ای رسمی افزود: این تحقیق به دستور دیوید زینی رئیس این سازمان، و مطابق با رویه‌های قانونی و حرفه‌ای مصوب در این نهاد امنیتی آغاز شده است. این سازمان اینکه این تصمیم را در پاسخ به فشار‌های سیاسی یا اختلافات دولتی اتخاذ کرده باشد تکذیب کرد.

پیش از این، کانال ۱۴ فاش کرده بود که زینی پس از افشای جزئیات عملیات و انتقاد وزرای دولت اسرائیل که این افشاگری را نقض امنیتی خطرناکی می‌دانستند که می‌تواند امنیت کشور (این رژیم) و ایمنی نیرو‌های شرکت کننده را به خطر بیندازد، دستور آغاز تحقیقات را صادر کرده است.

بر اساس اعلام این کانال، جلسه کابینه امنیتی-سیاسی با بحثی داغ درباره این موضوع برگزار شد و تعدادی از وزرا خواستار تحقیقات فوری شدند و اشاره کردند که نخست وزیر و وزیر دفاع پیشتر این اقدام را توصیه کرده بودند.

کانال ۱۴ گزارش داد که شاباک با همکاری «مالموب»، نهاد امنیتی وابسته به وزارت دفاع (جنگ) اسرائیل، جمع آوری اطلاعات از منابع متعدد را برای شناسایی فرد مسئول افشای اطلاعات آغاز کرده است. این در حالی است که شاباک برای اولین بار به طور رسمی وجود این تحقیق را تایید کرد.

شاباک در بیانیه خود تاکید کرد تحقیقات مربوط به افشای اطلاعات محرمانه بر اساس اختیارات رئیس سازمان و پس از تکمیل مشورت‌های حرفه‌ای و قانونی و با توجه به مسئولیت این سازمان در حفاظت از اسرار نهاد امنیتی آغاز می‌شود.

این سازمان افزود تصمیم به آغاز تحقیق پیش از جلسه دولتی که به این موضوع پرداخت، اتخاذ شده است و تلاش‌ها برای مرتبط دانستن این تصمیم با اختلافات سیاسی یا بحث‌های درون کابینه را «بی‌اساس» دانست.

شاباک اضافه کرد که رئیس این سازمان به طور دوره‌ای با خبرنگاران رسانه‌های مختلف دیدار می‌کند.

عملیات «غرش شیر» نامی است که ارتش اسرائیل به کارزار نظامی گسترده‌ای داده است که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ بین اسرائیل و آمریکا از یک سو و ایران و متحدانش از سوی دیگر آغاز شد و پیامد‌های آن جبهه‌های متعددی را در خاورمیانه تحت تاثیر قرار داد.