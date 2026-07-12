فرمانده انتظامی آبادان، از توقیف ۱۰۸ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در اجرای طرح مشترک پلیس و شرکت توزیع نیروی برق خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ رمضان گروئی گفت: در اجرای یک طرح عملیاتی مشترک با حضور مأموران انتظامی و عوامل شرکت توزیع نیروی برق، ۱۰۸ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز، شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: این دستگاه‌ها با مصرف غیرمجاز و بی‌رویه برق، موجب تحمیل خسارت به شبکه توزیع برق می‌شدند.

فرمانده انتظامی آبادان با بیان اینکه تجهیزات کشف‌شده توقیف شده است، ادامه داد: در این رابطه برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

سرهنگ گروئی تصریح کرد: با متخلفان پس از رسیدگی در دادسرا و دادگاه، برابر قانون برخورد خواهد شد.