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فرمانده انتظامی آبادان، از توقیف ۱۰۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در اجرای طرح مشترک پلیس و شرکت توزیع نیروی برق خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ رمضان گروئی گفت: در اجرای یک طرح عملیاتی مشترک با حضور مأموران انتظامی و عوامل شرکت توزیع نیروی برق، ۱۰۸ دستگاه ماینر غیرمجاز که برای استخراج رمزارز مورد استفاده قرار میگرفت، شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: این دستگاهها با مصرف غیرمجاز و بیرویه برق، موجب تحمیل خسارت به شبکه توزیع برق میشدند.
فرمانده انتظامی آبادان با بیان اینکه تجهیزات کشفشده توقیف شده است، ادامه داد: در این رابطه برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.
سرهنگ گروئی تصریح کرد: با متخلفان پس از رسیدگی در دادسرا و دادگاه، برابر قانون برخورد خواهد شد.