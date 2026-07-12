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مدیر حج و زیارت استان مرکزی از ثبتنام ۵ هزار و ۶۳۱ نفر از زائران استان در سامانه سماح خبر داد و گفت: از آغاز نامنویسی تاکنون، بیش از ۳۶۹ هزار نفر در سراسر کشور برای حضور در پیادهروی اربعین ثبتنام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر حج و زیارت استان مرکزی گفت: فرآیند ثبتنام زائران اربعین در سامانه سماح از ۹ تیرماه آغاز شده و تاکنون ۳۶۹ هزار نفر در سراسر کشور نامنویسی کردهاند.
محمدرضا حاجعلیزاده افزود: از این تعداد، ۵ هزار و ۶۳۱ نفر از استان مرکزی در سامانه سماح ثبتنام کردهاند که بیشتر آنان مرز زمینی مهران را برای خروج از کشور و عزیمت به عتبات عالیات انتخاب کردهاند.
وی با اشاره به اختصاص ارز اربعین به زائران اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، به هر زائر ۲۰۰ هزار دینار عراق تعلق میگیرد و متقاضیان پس از ثبتنام در سامانه سماح، میتوانند با انتخاب بانک مورد نظر خود نسبت به دریافت ارز اقدام کنند.
مدیر حج و زیارت استان مرکزی تصریح کرد: ارز اربعین به زائران پنج سال به بالا اختصاص مییابد و تاکنون بانک مرکزی نرخ ریالی پرداختی برای دریافت ۲۰۰ هزار دینار را اعلام نکرده است.