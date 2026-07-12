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کارشناس هواشناسی کردستان از تداوم موج گرما تا پایان هفته در استان خبر داد و گفت: افزایش دما، وزش باد و خشک شدن پوشش گیاهی، احتمال وقوع و گسترش آتشسوزی در مراتع و جنگلهای استان را افزایش داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، احمدیانی، کارشناس هواشناسی کردستان، اظهار داشت: اواخر هفته گذشته با صدور هشدار سطح زرد، درباره نفوذ موج گرما به استان اطلاعرسانی شد و از روز جمعه روند افزایش دما آغاز شد.
وی افزود: روز شنبه رکوردهای جدید دمایی در سطح استان به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته و میانگین بلندمدت، افزایش قابل توجهی داشته است.
کارشناس هواشناسی کردستان با اشاره به دمای ثبتشده در برخی نقاط استان گفت: دمای هوای سلین به ۴۴ درجه سانتیگراد، سروآباد به ۴۲ درجه و سنندج و کامیاران به ۴۱ درجه سانتیگراد رسید.
احمدیانی ادامه داد: دمای سنندج و کامیاران به ترتیب سه و ۳.۳ درجه نسبت به روز مشابه سال گذشته افزایش داشته و ایستگاه سنندج نیز افزایش ۳.۷ درجهای نسبت به میانگین بلندمدت خود را ثبت کرده است.
وی با بیان اینکه روند افزایش دما امروز و فردا نیز ادامه دارد، تصریح کرد: از روز سهشنبه تغییر محسوسی در دما پیشبینی نمیشود، اما ماندگاری هوای گرم تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی کردستان با هشدار نسبت به افزایش احتمال وقوع آتشسوزی در منابع طبیعی، اظهار داشت: وجود رطوبت محدود در پوشش گیاهی، همراه با وزش باد در ساعات بعدازظهر، خطر گسترش آتشسوزیهای احتمالی را افزایش میدهد.
احمدیانی از شهروندان خواست هنگام حضور در طبیعت، از خاموش شدن کامل آتش اطمینان حاصل کرده و از رها کردن تهسیگار در مراتع و جنگلها خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که آتشسوزی در عرصههای طبیعی میتواند خسارتهای مالی و جانی به دنبال داشته باشد، از این رو رعایت توصیههای ایمنی از سوی شهروندان ضروری است.