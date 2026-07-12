رئیس اداره نگهداری راه و ابنیه اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از اجرای ۷۳.۵ کیلومتر عملیات نگهداری و بهسازی محور‌های استان خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی، افزایش کیفیت راه‌ها و بهبود خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز ، علی سلطانی، با اشاره به تداوم اجرای طرح های نگهداری راه‌های استان اظهار کرد: به منظور حفظ و ارتقای کیفیت محور‌های مواصلاتی، عملیات اجرای ۳ کیلومتر آسفالت روکش تقویتی، ۲۳.۵ کیلومتر آسفالت حفاظتی اسلاری سیل، ۷ کیلومتر لکه‌گیری و ۴۰ کیلومتر درزگیری در محور‌های مختلف استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون انجام شده است.

وی افزود: اجرای این عملیات نقش مهمی در افزایش عمر روسازی راه‌ها، کاهش هزینه‌های نگهداری، ارتقای ایمنی تردد و بهبود کیفیت سفر‌های جاده‌ای دارد.

سلطانی تأکید کرد: این اداره کل با بهره‌گیری از توان فنی و امکانات موجود، اجرای برنامه‌های نگهداری راه‌ها را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند و تلاش دارد با اجرای پروژه‌های عمرانی و حفاظتی، شرایط ایمن و مناسب‌تری را برای تردد هموطنان درمحور‌های مواصلای استان فراهم کند.