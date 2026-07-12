مراسم گرامیداشت رهبر شهید؛ حضرت امام سید علی حسینی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) با حضور علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مدیران، مسئولان و کارکنان در این وزارتخانه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مراسم گرامیداشت رهبر شهید؛ حضرت امام سید علی حسینی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) ظهر امروز، یکشنبه ۲۱ تیرماه با حضور علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مدیران، مسئولان و کارکنان در نمازخانه ساختمان شهید رجایی این وزارتخانه برگزار شد.

در این آیین، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه رهبر شهید، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کردند. اجرای برنامه مداحی، اقامه نماز جماعت و قرائت قرآن از جمله بخش‌های این مراسم بود که در فضایی معنوی برگزار شد.

وزیر آموزش و پرورش نیز، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، در کنار کارکنان و مسئولان وزارتخانه در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این مراسم حضور یافت.

گفتنی است؛ این مراسم با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید میثاق با آرمان‌های والای رهبر شهید برگزار شد و شرکت‌کنندگان با تأکید بر تداوم راه شهیدان، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.