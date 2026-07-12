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روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مهلت نام نویسی برای عضویت در خانه مطبوعات کیش تا ۲۵ تیر تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: متقاضیان عضویت باید دارای سابقه فعالیت حرفهای در یکی از رسانههای دارای مجوز رسمی باشند.
حداقل سابقه مورد نیاز برای دارندگان مدرک دیپلم پنج سال، فوقدیپلم سه سال و کارشناسی و بالاتر یک سال اعلام شده است.
متقاضیان برگه عضویت را در نشانی porsline.ir تکمیل کنند و در روزهای کاری از ساعت ۱۷ تا ۲۰ با مراجعه به فرهنگسرای سنایی نسبت به ارائه تصاویر کارت ملی، تمامی صفحات شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و اصل گواهی اشتغال به کار یا معرفینامه از رسانه دارای مجوز رسمی، مستندات سوابق حرفهای شامل نمونه آثار منتشر شده یا سابقه بیمه رسانهای با تأیید مدیر مسئول و چهار قطعه عکس سه در چهار اقدام کنند.
مهلت نام نویسی در فراخوان و ارائه مدارک ۲۵ تیر در نظر گرفته شده است و متقاضیان برای بهره مندی از خدمات خانه مطبوعات منطقه آزاد کیش باید پیش از ارائه مدارک، برگه نام نویسی را تکمیل کنند.