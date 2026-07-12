رهاسازی یک حلقه مار آتشی غیرسمی در منطقه حفاظتشده البرز جنوبی
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان البرز از رهاسازی یک حلقه مار آتشی غیرسمی در منطقه حفاظتشده البرز جنوبی پس از تحویل آن از سوی یک شهروند مسئولیتپذیر و انجام بررسیهای تخصصی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز
، سید حسن ثریا گفت: یک حلقه مار آتشی که توسط یک شهروند مسئولیتپذیر به اداره حفاظت محیط زیست تحویل داده شده بود، پس از انتقال به یگان حفاظت، از سوی کارشناسان از نظر سلامت جسمانی و شناسایی گونه مورد بررسی قرار گرفت و با تأیید شرایط لازم، در زیستگاه طبیعی خود در منطقه حفاظتشده البرز جنوبی رهاسازی شد.
وی افزود: این اقدام به منظور حفاظت از تنوع زیستی و بازگرداندن گونههای حیاتوحش به زیستگاه طبیعی آنها انجام شد. منطقه حفاظتشده البرز جنوبی به دلیل برخورداری از امنیت زیستی، شرایط اکولوژیکی مناسب و پوشش گیاهی مطلوب، یکی از زیستگاههای مناسب برای رهاسازی این گونه به شمار میرود.
ثریا با اشاره به ویژگیهای این گونه اظهار کرد: مار آتشی با نام علمی Coluber jugularis از خانواده تیپلوئیده، از گونههای غیرسمی کشور است و برخلاف برخی تصورات، خطری برای انسان ندارد. این مار تا حدود ۱۴۰ سانتیمتر طول بدن و ۳۵ سانتیمتر طول دم دارد. نسبت به مزاحمتهای انسانی بی تفاوت و فاقد سم هستند و نقش مهمی در کنترل جمعیت جوندگان و حفظ تعادل اکولوژیکی ایفا میکند.
وی ادامه داد: این گونه در زیستگاههایی مانند مناطق نیمهصحرایی، دشتها، مزارع، علفزارها، نواحی صخرهای و جنگلها زندگی میکند و در استانهای آذربایجان غربی، مازندران، گیلان، گرگان، خراسان، سمنان، زنجان، تهران، مرکزی، البرز، اصفهان، همدان، کرمانشاه و لرستان پراکنش دارد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان البرز در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده گونههای جانوری، بهویژه خزندگان، از هرگونه آسیب رساندن یا جابهجایی خودسرانه آنها خودداری کرده و موضوع را از طریق نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم توسط کارشناسان انجام شود.