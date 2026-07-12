رئیس سازمان حج و زیارت گفت: بیش از ۸ هزار نفر در نخستین ساعات ثبت درخواست، در سامانه «حج من» ثبت نام کردند.

اعلام آمادگی بیش از ۸ هزار نفر در نخستین ساعات ثبت درخواست برای حج ۱۴۰۶ اعلام آمادگی بیش از ۸ هزار نفر در نخستین ساعات ثبت درخواست برای حج ۱۴۰۶ اعلام آمادگی بیش از ۸ هزار نفر در نخستین ساعات ثبت درخواست برای حج ۱۴۰۶ اعلام آمادگی بیش از ۸ هزار نفر در نخستین ساعات ثبت درخواست برای حج ۱۴۰۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب سرپرست حجاج ایرانی امروز در نشست با آقای علیرضا رشیدیان و جمعی از معاونان و مدیران سازمان حج و زیارت با بررسی روند ثبت اعلام آمادگی متقاضیان حج ۱۴۰۶ از تمهیدات فراهم شده برای تسهیل فرایند ثبت نام اولیه متقاضیان، مطلع شد.

رئیس سازمان حج و زیارت در این نشست با اشاره به اینکه بیش از ۸ هزار درخواست در سامانه «حج من» در ۹۰ دقیقه ثبت شده است، اظهار کرد: در نخستین مرحله، در یک هفته اولویت با ۵۶ هزار و ۱۰۰ نفر از افرادی است که در کاروان‌های حج تمتع سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام کرده، اما موفق به تشرف نشدند.

آقای رشیدیان استقبال متقاضیان را خوب و نشانه اعتماد به سازمان حج و زیارت دانست و به اختصاص سهمیه به استان‌ها امکان اعلام آمادگی براساس اولویت‌های نام نویسی در سال‌های ۸۵ و ۸۶ درپایان یک هفته و همچنین فراهم کردن زمینه ثبت نام منطقه‌ای اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۸۰۰ هزار نفر در صف تشرف قرار دارند، افزود: با توجه به اینکه سال گذشته حدود سی هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی اعزام شدند، از طریق وزارت حج و عمره عربستان پیگیر هستیم که در حج پیش رو سهمیه اضافی به جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد و تمام ۵۶ هزار متقاضی باقیمانده حج ۱۴۰۵، امسال و یا در یکی دو سال آینده اعزام شوند.

در ادامه این نشست، معاون حج و عمره سازمان حج از برنامه ریزی انجام شده برای حج ۱۴۰۶ و تفاوت‌های فرایند ثبت نام نسبت به حج گذشته گزارشی ارائه کرد.

آقای اکبر رضایی گفت: افرادی که اعلام آمادگی می‌کنند بدون آن که وجهی بپردازند برای معاینات پزشکی به مرکز پزشکی حج و زیارت معرفی می‌شوند و بعد از محرز شدن استطاعت جسمی؛ پیش ثبت نام، پرداخت علی الحساب و دریافت رقم طلب آنها تا دهه سوم مرداد انجام خواهد شد.

این نشست، با گزارش آقای رضا رحیمی مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان حج در بارۀ مراحل و روند اعلام آمادگی و ثبت درخواست متقاضیان حج ۱۴۰۶ از طریق پنجره واحد خدمات حج و زیارت ادامه یافت.

درپایان این نشست، حجت الاسلام والمسلمین نواب سرپرست حجاج ایرانی، از سازمان حج و زیات بعنوان سازمانی پویا که هرسال برنامه‌های به روز و متنوعی را ارائه می‌دهد، یاد کرد و گفت: دربند‌های اطلاعیه سازمان حج نکات مورد نیاز متقاضیان حج پیش رو به خوبی بیان شده که قابل تقدیر است.

سرپرست حجاج ایرانی، لزوم بررسی و ارائه راهکار درخصوص هزینه دریافتی برای حج آینده از ثبت نام کنندگان برای حج‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ را یادآور شد و از مسئولان حوزه حج خواست تا مزیت‌ها و مشکلات ثبت نام منطقه‌ای را بررسی و از دیدگاه‌های مدیران با تجربه در این مسیر استفاده کنند.

وی تصریح کرد: علاوه بر توجیه متقاضیان، اطلاع رسانی دراین خصوص ضروری است و همراهی زائران را در پی خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت دربارۀ نحوه پیگیری ارز مورد نیاز برای عملیات حج نیز توصیه‌هایی ارائه و بر لزوم رعایت عدالت که از اصول برنامه‌های سازمان است، در دریافت هزینه‌های ارزی از جاماندگان حج قبل و متقاضیانی که امسال ثبت نام می‌کنند، تاکید کرد.

رئیس سازمان حج و زیارت نیز ابراز امیدواری کرد: با تدابیر اندیشیده شده ضمن ارتقای کیفیت و فراهم کردن زمینه حق انتخاب، گشایشی دربارۀ هزینه‌های حج صورت گیرد تا دارندگان اسناد ودیعه گذاری بتوانند مشرف و این وظیفه دینی را انجام دهند.

گفتنی است؛ مرحله اعلام آمادگی متقاضیان تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۶ از ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه (۲۱ تیر) به‌صورت همزمان در سراسر کشور آغاز شده است.

فرآیند اعلام آمادگی حج امسال ،در مقایسه با سنوات گذشته زودتر آغاز شده و سازمان حج و زیارت مطابق زمان‌بندی اعلامی کشور میزبان، انجام مراحل ثبت‌نام، معاینات پزشکی، سازماندهی کاروان‌ها و دیگر هماهنگی‌های اجرایی را از عملیات حج ۱۴۰۵ در دستور کار قرار داده است.