مردم استان کردستان در یکصد و سی‌وسومین شب تجمعات مردمی در میادین شهر‌های مختلف، با سر دادن شعار‌های حماسی و اعلام همبستگی، بر وحدت، انسجام ملی، استمرار راه شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی و خونخواهی رهبر شهید تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، یکصد و سی‌وسومین شب تجمعات مردمی در استان کردستان با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در میادین شهر‌های مختلف برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با سر دادن شعار‌های حماسی و اعلام همبستگی، بر حفظ وحدت و انسجام ملی و تداوم مسیر شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

حاضران همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، بر خونخواهی ایشان و پاسداری از ارزش‌های والای انقلاب اسلامی تأکید کرده و حمایت خود را از آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.