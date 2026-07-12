پخش زنده
امروز: -
مردم استان کردستان در یکصد و سیوسومین شب تجمعات مردمی در میادین شهرهای مختلف، با سر دادن شعارهای حماسی و اعلام همبستگی، بر وحدت، انسجام ملی، استمرار راه شهدا و آرمانهای انقلاب اسلامی و خونخواهی رهبر شهید تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، یکصد و سیوسومین شب تجمعات مردمی در استان کردستان با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در میادین شهرهای مختلف برگزار شد.
شرکتکنندگان در این اجتماع با سر دادن شعارهای حماسی و اعلام همبستگی، بر حفظ وحدت و انسجام ملی و تداوم مسیر شهدا و آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
حاضران همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، بر خونخواهی ایشان و پاسداری از ارزشهای والای انقلاب اسلامی تأکید کرده و حمایت خود را از آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.