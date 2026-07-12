پیکر مطهر ستوان سوم شهید حمید رضا زارعی حاجی آبادی، شهید مدافع وطن بر روی دستان مردم بصیر و شهید پرور شهرستان میناب تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه ناحیه میناب گفت: ستوان سوم شهید حمید رضا زارعی دیروز در حمله دشمن آمریکایی - صهیونی به اسکله بندر سیریک بر اثر اصابت پرتابه به شهادت رسید.

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سرهنگ پاسدار علی اسلامی افزود: پیکر مطهر این شهید والامقام پس از تشییع در میناب، در زادگاهش روستای حاجی آباد شهرستان میناب به خاک سپرده شد.