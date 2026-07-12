­در سی‌وچهارمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای بازگرداندن واحد‌های آسیب‌دیده به مدار تولید و حفظ اشتغال موجود تأکید شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سی‌وچهارمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران در سال ۱۴۰۵، به ریاست دکتر عسکری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، و با حضور مهندس سیجانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، علیرضا پور مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و سایر اعضای کارگروه، امروز در سالن جلسات اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های واحد‌های تولیدی استان، به‌ویژه واحد‌های آسیب‌دیده، به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و راهکار‌های اجرایی برای رفع موانع تولید، تأمین نقدینگی، تسهیل ارائه خدمات بانکی، تأمین سرمایه در گردش و تسریع در بازگشت این واحد‌ها به چرخه تولید مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

بخش مهمی از این جلسه به بررسی وضعیت واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده در جریان جنگ رمضان اختصاص یافت. در این بخش، آخرین اقدامات دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و نهاد‌های مسئول در زمینه ارزیابی خسارات، جبران آسیب‌ها، تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات، رفع موانع اداری و حمایت از استمرار فعالیت این واحد‌ها تشریح شد. اعضای کارگروه بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای بازگرداندن واحد‌های آسیب‌دیده به مدار تولید و حفظ اشتغال موجود تأکید کردند.

در ادامه، پرونده تعدادی از واحد‌های تولیدی استان به‌صورت موردی بررسی شد و پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مسئول و طرح مسائل هر واحد، تصمیمات لازم در چارچوب قوانین و مقررات برای رفع مشکلات، تسهیل روند تولید و حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به تصویب رسید.

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکار‌های حمایت از بخش تولید، با هدف رفع موانع پیش‌روی واحد‌های صنعتی، حفظ و تثبیت اشتغال، افزایش بهره‌وری و بهبود فضای کسب‌وکار، به‌صورت مستمر مسائل بنگاه‌های اقتصادی را بررسی کرده و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و نهاد‌های مرتبط، اجرای راهکار‌های عملیاتی برای حل مشکلات تولیدکنندگان را پیگیری می‌کند.