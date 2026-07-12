رشد ۲۱ درصدی توسعه شبکه بزرگراه های کهگیلویه و بویراحمد
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: طول شبکه بزرگراه های استان در دولت چهاردهم از ۲۳۵ به ۲۸۴ کیلومتر افزایش یافته که نشاندهنده رشد ۲۱ درصدی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، یدالله رحمانی با بیان اینکه هم اکنون ۸۴ کیلومتر بزرگراه در استان در دست احداث است افزود: توسعه و تعریض محور دهدشت ـ خیرآباد با اعتباری نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان از جمله آنها میباشد.
وی با اشاره به اینکه ۲۳ همت طرح در کهگیلویه و بویراحمد آماده افتتاح و کلنگزنی در هفته دولت است اضافه کرد: این طرحهای گسترده با هدف تقویت زیرساختها، رفع چالشهای قدیمی و ارتقای سطح خدماترسانی در مناطق مختلف استان در دست اجرا هستند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از جهش تعداد هستههای فناور از ۱۶۱ به بیش از ۳۵۰ هسته و افزایش شرکتهای دانشبنیان خبر داد.
رحمانی همچنین از رشد تولیدات آبزیان استان از ۲۳ هزار به ۲۹ هزار تن در سالهای اخیر یاد کرد و افزود: ۱۷ واحد جدید پرورش ماهی نیز در مراحل تکمیل قرار دارد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: با اختصاص هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به دشتهای استان، طرحهای راکد بخش آب دوباره فعال شدهاند.
رحمانی همچنین با اشاره به برنامههای شهری، از تعریف ۸ طرح برای کاهش ترافیک شهر یاسوج یاد کرد و گفت: احداث پل چهارم محدوده بیمارستان، بازگشایی بلوار جمهوری اسلامی و تکمیل پل سوم بشار از جمله این طرح هاست.