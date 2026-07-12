این روز‌ها برداشت آلبالو در باغ‌های مهاباد ادامه دارد؛ محصولی که به دلیل کیفیت و طعم مطلوب، بخش قابل توجهی از آن به بازار شهرستان‌های همجوار ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در این روز‌هایی که گرمای تابستان به اوج خود رسیده، کشاورزان در فصل برداشت آلبالو روز‌های پرکار خود را سپری می‌کنند.

آلبالو از محصولاتی است که زمان برداشت آن کوتاه است و همین موضوع، این روز‌ها باغ‌ها را پررفت‌وآمد کرده است. بخشی از محصول مستقیما راهی بازار می‌شود و بخشی دیگر برای مصرف در شهرستان‌های اطراف بارگیری می‌شود؛ میوه‌ای که به دلیل طعم و کیفیت، سال‌هاست مشتریان خود را دارد.

رسول سعیدیان، رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مهاباد می‌گوید تولید آلبالو در شهرستان امسال نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود مجموع برداشت از باغ‌های مهاباد به حدود هزار تن برسد.

به گفته وی، بیش از نیمی از آلبالوی تولیدی مهاباد بلافاصله پس از برداشت برای تأمین نیاز بازار شهرستان‌های همجوار ارسال می‌شود.