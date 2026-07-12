برنامه قطعی برق در بخش خانگی از امروز در مناطق زیر پوشش این شرکت آغاز شده است برنامه روتین، روزانه و قطعی نیست ممکن است در برخی روز‌ها اجرا نشود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسان‌رضوی، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد درباره برنامه مدیریت مصرف یا قطعی برق با توجه به گرمای هوا در منطقه زیرپوشش شرکت توزیع برق مشهد اعم از شهرستان‌های مشهد و طرقبه شاندیز گفت: در حال حاضر برنامه زمان‌بندی مشخصی برای قطعی برق خانگی وجود ندارد، جدولی که برای مشترکان پیامک شده برای اطلاع شهروندان از نحوه اجرا در مواردی است که شبکه سراسری نیاز به اعمال مدیریت بار داشته باشد.

امیررضا رجبی افزود: تا دیروز قطعی‌های گزارش شده در بخش خانگی یا ناشی از محدودیت‌های دیماند (بر اساس آمپر خریداری شده بخش خانگی) بوده است، به این معنا که مشترک بیشتر از آمپر تعریف شده برای کنتور خود مصرف برق داشته یا به دلیل حوادث ناخواسته و پربار شدن پست‌ها و فیدر‌ها در اثر گرما رخ داده است، قطعی برق دیروز در برخی نقاط مشهد به دلیل چند حادثه و پربار شدن برخی از پست‌های برق رخ داد.

وی ادامه داد: مدیریت بار در بخش خانگی مشهد تنها در صورت بروز اختلال در شبکه برق یا خروج نیروگاه از مدار به صورت اضطراری و غیرروتین انجام خواهد شد.

رجبی با اشاره به تأثیر تداوم گرمای شدید بر کاهش راندمان نیروگاه‌ها و تجهیزات انتقال برق گفت: با توجه به فشار مضاعف بر شبکه در روز‌های اخیر، ضرورت توجه به تاب‌آوری کل شبکه برق کشور بیش از پیش احساس می‌شود و همکاری مشترک میان شرکت توزیع و مشترکین برای حفظ پایداری شبکه الزامی است.

وی با ارائه جزئیات برنامه‌های مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف افزود: در بخش اداری و بانکی، از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه برنامه‌های کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق آنها نسبت به سال گذشته آغاز شده و این میزان مصرف بر روی کنتور‌های هوشمند تنظیم شده است و در صورت عدم رعایت و عدم بهینه‌سازی مصرف، از طریق قطع کنتور، محدودیت‌های انرژی اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به لزوم مدیریت بار شبکه در ساعات اوج مصرف، ۴۵۰ ساختمان اداری و ۴۰۶ شعبه بانکی پرمصرف در مشهد به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف از ابتدای تیرماه با قطع برق مواجه شدند.

رجبی ضمن تأکید بر اهمیت پیشگامی نهاد‌های عمومی و دولتی در رعایت الگوی مصرف انرژی گفت: از ابتدای تیرماه پایش مستمر و دقیق مصرف برق دستگاه‌های اجرایی کلانشهر مشهد از طریق سامانه‌های هوشمند با جدیت کامل در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه خط قرمز توزیع برق، تأمین آسایش شهروندان است، افزود: این اقدام ضربتی منحصراً برای مدیریت بار شبکه در ساعات اوج مصرف و حفظ پایداری تأمین برق مشترکان به ویژه در بخش خانگی انجام شده است.

وی در خصوص برنامه مدیریت مصرف برق بخش تجاری مشهد بیان کرد: واحد‌های تجاری از خردادماه تاکنون با کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق خود نسبت به سال گذشته همراهی لازم را با شرکت توزیع برق مشهد داشته‌اند. این واحد‌ها با رعایت میزان مصرف مشخص، از مشمول شدن در برنامه‌های محدودیت مصرف معاف خواهند بود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق مشهد گفت: محدودیت‌های برنامه‌ریزی شده برای بخش صنعت آغاز شده است و از این هفته واحد‌های صنعتی داخل و خارج از شهرک‌های صنعتی، دو روز در هفته با قطعی برنامه‌ریزی شده برق مواجه خواهند بود.

رجبی افزود: اجرای این برنامه امسال نسبت به سال گذشته با تأخیر آغاز شده است، به طوری که اعمال محدودیت‌ها در مصرف برق برای بخش صنعت از هفته پایانی تیرماه شروع شده در حالی که سال گذشته از اردیبهشت ماه بوده است.

وی ادامه داد: واحد‌های صنعتی دارای نیروگاه‌های خورشیدی از برنامه‌های مدیریت بار معاف هستند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق مشهد گفت: امسال اعمال مدیریت مصرف برق برای بخش کشاورزی از خرداد ماه عملیاتی شد.

رجبی با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر استقرار هوای گرم افزود: با توجه به ورود موج گرمای شدید در روز‌های پیش رو، ضرورت مدیریت مصرف دوچندان شده است؛ لذا پایش‌ها به صورت لحظه‌ای ادامه داشته و تشدید برخورد با دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های متخلف بدون هیچ‌گونه اغماضی تداوم خواهد یافت.