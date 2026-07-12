به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رسانه‌های لبنانی، براساس اخبار اولیه، یک حمله پهپادی از سوی پهپاد‌های ارتش رژیم اشغالگر، شهرک سرعین در منطقه البقاع را هدف قرار داد.

همچنین رسانه دیگری از شنیده شدن صدای انفجار در منطقه البقاع خبر داد.

ساعاتی پیش نیز، منابع لبنانی از حمله توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک «بیوت السیاد» واقع در جنوب لبنان خبر دادند، اما هنوز جزئیات بیشتری درباره تلفات و خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

همچنین این منابع از تحرکات نظامیان رژیم اسرائیل در حومه شهرک «حاریص» و نیز حملات پهپادی رژیم به شهرک «حداثا» در «بنت جبیل» در جنوب لبنان خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی به تخریب و انفجارهایش در جنوب لبنان ادامه داد و در شهرک «الخیام» و نیز شهرک «بیت یاحون» در جنوب لبنان انفجار‌ها و تخریب‌های جدیدی انجام داد.

وزارت بهداشت لبنان از افزایش شمار شهدا و مجروحان تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی به خاک این کشور خبر داد و اعلام کرد، شمار شهدا از دوم مارس گذشته (۱۱ اسفندماه ۱۴۰۴) به چهار هزار و ۳۲۲ شهید رسیده است. همچنین در این مدت ۱۲ هزار و ۲۱۰ نفر نیز مجروح شده‌اند.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴)، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده که علاوه بر کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر را هم آواره کرده است. این رژیم مناطقی را در جنوب لبنان اشغال کرده است که برخی از این مناطق برای دهه‌ها و برخی دیگر از زمان جنگ قبلی بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ تحت اشغال نیرو‌های این رژیم بود.