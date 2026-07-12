محور غریب‌مزرعه قزوین به کجیران طالقان که محل تردد اهالی ۱۵ روستاست، پس از سال‌ها فرسودگی، با عملیات بهسازی و آسفالت‌ریزی در آستانه بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، جاده غریب‌مزرعه قزوین به کجیران طالقان، یکی از مسیرهای مهم روستایی و محل رفت‌وآمد روزانه ساکنان ۱۵ روستا، پس از سال‌ها فرسودگی و مطالبه مردمی، با اقدام راهداری وارد مرحله بهسازی و آسفالت شده و چهره‌ای تازه به خود گرفته است.

این محور که در سال ۱۳۷۳ احداث شده، در سال‌های گذشته به دلیل تخریب آسفالت، ایجاد چاله‌های متعدد و کاهش ایمنی، مشکلات زیادی برای مردم منطقه به همراه داشت؛ به‌گونه‌ای که تردد روزانه اهالی، جابه‌جایی محصولات کشاورزی و حتی عبور و مرور خودروها با دشواری و خطر همراه بود.

ساکنان منطقه، با اشاره به وضعیت نامناسب جاده در سال‌های گذشته، اعلام کردند خرابی مسیر موجب بروز خسارت به خودروها، افزایش احتمال تصادف و اختلال در حمل‌ونقل محصولات کشاورزی شده بود.

حسین آلسا، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای طالقان، با اشاره به جزئیات این طرح گفت: عملیات بهسازی این محور در مجموع ۱۰ کیلومتر را شامل می‌شود که ۴ کیلومتر آن در حوزه استان قزوین قرار دارد.

وی افزود: برای اجرای این پروژه، ۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و با تکمیل آن، ایمنی مسیر، تسهیل تردد و کیفیت دسترسی روستاهای منطقه به شکل محسوسی بهبود خواهد یافت.

بهسازی این محور می‌تواند نقش مهمی در کاهش مشکلات رفت‌وآمد ساکنان، تسریع در حمل‌ونقل محصولات و ارتقای ایمنی مسیر ایفا کند؛ مطالبه‌ای که مردم منطقه سال‌ها در انتظار تحقق آن بودند.











